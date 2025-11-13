ЮАР подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 или 2040 году

ЮАР может стать первой страной в Африке, которая примет Олимпиаду

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика будет добиваться проведения на своей территории Олимпийских игр в 2036 или 2040 году. Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени по итогам заседания кабинета министров.

"Правительство ЮАР приняло решение подать официальную заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года", - сказала она. Нтшавени добавила, что ЮАР стремится стать первой страной в Африке, которая примет Олимпиаду.

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Гейтон Маккензи сообщил, что Южноафриканская спортивная конфедерация и Южноафриканский олимпийский комитет уже провели предварительные консультации с Международным олимпийским комитетом по вопросам, касающимся возможного проведения Олимпиады.

Среди стран, который высказали намерение принять у себя Олимпийские игры в 2036 или 2040 году, фигурируют Индия, Индонезия, Польша и Турция. Египет и Германия также не исключили возможность подачи заявки. Страна, которая получит право принять у себя Олимпиаду-2036, станет известна в 2028 году.