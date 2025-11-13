Соперником Корешкова на турнире в Омске станет поляк Недзельский

Бой пройдет 13 декабря

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Bellator Андрей Корешков встретится 13 декабря в Омске с поляком, экс-бойцом Bellator и чемпионом польского промоушена Babilion Петром Недзельским, сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта Омской области. Бой пройдет на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) Александра Шлеменко.

"Ученик Александра Шлеменко, чемпион мира по ММА по версии Bellator, боец команды STORM Shlemenko Fight Team Андрей Корешков выйдет в октагон против польского спортсмена, экс-бойца организации Bellator и чемпиона польского промоушена Babilion в полусреднем весе Петра Недзельского", - сказали в пресс-службе.

Шлеменко отметил, что в турнире также примут участие спортсмены из Бразилии и Казахстана. "Мы готовим отличный кард, который завершит поединок Андрея Корешкова. Он в отличной форме, проходит подготовку на базе нашей школы "ШТОРМ". Также в октагон выйдут другие мои ученики, которые нашим омским зрителям уже хорошо знакомы и выступления которых уже ждут", - цитирует пресс-служба Шлеменко.

Особенностью турнира станет тематика 10-летнего юбилея авторской школы единоборств Шлеменко. Юбилейной дате будет посвящена праздничная программа.