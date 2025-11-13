Лабутина отметила, что ради тренировок ездит в Екатеринбург из Нижнего Тагила

Фигуристка стала третьей на юниорском этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Лабутина несколько раз в неделю ездит на тренировки в Екатеринбург из Нижнего Тагила. Об этом она рассказала журналистам.

Лабутина стала третьей на юниорском этапе Гран-при России в Москве, набрав 190,42 балла.

"Я сейчас очень счастлива, честно, не рассчитывала никак на такой исход. Это очень неожиданно, - призналась Лабутина. - Я пыталась в этот раз не волноваться. Как узнала, что я в тройке? Я стояла в коридоре, уже переоделась, спускается мой тренер и говорит: "Иди переодевайся, ты третья". Я очень удивилась, у меня был шок небольшой".

"Тренируюсь у Антона Киселева. Живу в Нижнем Тагиле, [езжу] от Нижнего Тагила до Екатеринбурга 120 километров. В понедельник я хожу в школу, катаюсь в Тагиле с мамой, во вторник езжу в Екатеринбург, в среду снова дома. В четверг - Екатеринбург. В пятницу и субботу я дома, в воскресенье с родителями на машине снова еду в Екатеринбург. Мама сама занималась фигурным катанием, - рассказала Лабутина. - С кем сложнее тренироваться? Наверное, везде свои плюсы и минусы, но с мамой немного посложнее, совсем чуть-чуть. Моя самая главная и единственная цель - стать мастером спорта".