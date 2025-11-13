Свищев: включение в "Миротворец" направлено на попытку не пустить на Игры

В базу были внесены фигуристки Алина Горбачева и Аделия Петросян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Включение российских фигуристов в базу украинского ресурса "Миротворец" направлено на попытку не пустить их на Олимпиаду. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В базу "Миротворец" были внесены Алина Горбачева и Аделия Петросян. Ранее туда включили Петра Гуменника и Владислава Дикиджи. Петросян и Гуменник завоевали олимпийские лицензии.

"Эта история в данном случае направлена на попытку не пустить наших фигуристов на Олимпиаду. Но какие-то непонятные доказательства для включения в базу выглядят смешно и надуманно. Жалкая попытка попытаться запугать и дискредитировать наших спортсменов".

19 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку. Соответствие критериям будет проверяться специальной комиссией.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.