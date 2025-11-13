Фигуристка Акатьева снялась с этапа Гран-при в Москве

Как сообщил ТАСС источник, спортсменка не выступит из-за травмы ноги

Редакция сайта ТАСС

Софья Акатьева © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева снялась с четвертого этапа Гран-при России в Москве из-за травмы ноги. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Софья не выступит на этапе в Москве. Ранее фигуристка прерывала тренировки на фоне проблем с ногой. Около 10 дней назад возобновила тренировки", - сказал собеседник агентства.

Акатьевой 18 лет. На ее счету победа на чемпионате России 2023 года, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды выигрывала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. Также в активе спортсменки серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.

Четвертый этап Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября.