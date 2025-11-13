"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57). У проигравших отличились Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).

"Авангард" прервал серию из трех поражений в КХЛ и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 25 матчах. "Трактор" занимает пятое место на Востоке, на счету команды 31 очко после 27 встреч.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 16 ноября. "Трактор" в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".