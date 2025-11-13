Гол нападающего ЦСКА Алеррандро номинирован на премию ФИФА имени Пушкаша

Премия будет вручаться за самый красивый гол, забитый в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года

Форвард ЦСКА Алеррандро © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Гол нападающего московского ЦСКА Алеррандро вошел в число претендентов на премию Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Алеррандро забил мяч в ворота "Крузейро" 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую "Виторию". Он отличился ударом через себя.

На награду претендуют еще 10 футболистов, в том числе испанский нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. В число номинантов попали авторы голов, забитых в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.

В прошлом году обладателем награды за самый красивый гол стал аргентинец Алехандро Гарначо, который тогда выступал за английский "Манчестер Юнайтед".