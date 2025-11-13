Свищев заявил о высоких шансах принятия законопроекта по пиву на стадионах

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев надеется, что поправки по вопросу продажи пива на российских стадионах будут внесены до конца 2025 года. Об этом Свищев рассказал ТАСС.

"Лед тронулся. После консультаций со всеми ведомствами был дан зеленый свет, сейчас идет проработка законопроекта ко второму чтению. Думаю, что в итоге будет принято положительное решение, и наши клубы получат дополнительный источник финансирования. Сейчас будут актуализированы поправки, и будем вносить, надеюсь, к новому году примем", - сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект "Трезвая Россия".