Хет-трик Миллера помог "Ак Барсу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Ак Барса" © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:4 одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 8 276 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Митчелл Миллер (3-я, 28-я и 49-я минуты) и Дмитрий Яшкин (40, 47). У проигравших отличились Дилан Сикьюра (5, 32), Даниил Пыленков (27) и Никита Гусев (36).

"Ак Барс" располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков в 26 матчах. "Динамо" занимает пятое место на Западе, на счету команды 31 очко после 25 встреч.

В следующем матче "Ак Барс" примет минское "Динамо" 16 ноября. "Динамо" 15 ноября на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".