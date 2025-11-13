Паслер: власти региона будут искать решение для возрождения Кубка Ельцина

Этот волейбольный турнир не проводился с 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области будут искать возможности для возрождения международного турнира по волейболу "Кубок Бориса Ельцина". Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер по итогам встречи с вице-президентом женского волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Николаем Карполем.

Этот турнир среди женских волейбольных сборных ежегодно проводился в Екатеринбурге с 2003 года, последний раз состоялся в 2019 году.

"С легендарным тренером, вице-президентом женского волейбольного клуба "Уралочка" Николаем Васильевичем Карполем мы знакомы много лет. На встрече обсудили перспективы возрождения международного турнира "Кубок Ельцина" - престижных соревнований, которые в прошлом собирали сильнейшие команды мира. Будем искать решения для возвращения этого знакового турнира в наш спортивный календарь", - сообщил Паслер.

В октябре президент волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Алексей Кушнарев на пресс-конференции сообщал, что турнир может быть возрожден при наличии свободных мест в международном календаре при соответствующем решении Всероссийской федерации волейбола.