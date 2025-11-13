Российские конькобежки начинают отбор на Олимпиаду

Соревнования в Солт-Лейк-Сити, которые пройдут 14-16 ноября, являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежки выступят на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Соревнования являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году в Италии.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет 14-16 ноября. В нем примут участие россияне Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ксения Коржова. В качестве запасной в США прилетела Ирина Сальникова. Россиянки заранее получили необходимые визы и примерно за две недели прибыли в США для подготовки.

У российских конькобежцев будут те же правила присутствия на международных турнирах, что и ранее у российских фигуристов. По информации ТАСС, все спортсменки опробовали лед и не имеют жалоб на предоставленные условия для тренировок и выступления. Не сможет присутствовать на североамериканских этапах президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, которому отказали в получении канадской визы.

Кроме этапа в США отборочные для россиян соревнования к Олимпийским играм по конькобежному спорту пройдут в канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря). Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в в Милане и Кортина-д'Ампеццо.