Криштиану Роналду удалили в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Он получил красную карточку в игре против команды Ирландии

Редакция сайта ТАСС

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду © AP Photo/ Peter Morrison

ТАСС, 14 ноября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Ирландии.

Роналду локтем ударил защитника ирландской сборной Дару О'Ши, за что был удален с поля на 61-й минуте. Сборная Ирландии ведет со счетом 2:0.

Команда Португалии лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 10 очков. Далее располагаются команды Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре сборная Португалии примет команду Армении, ирландцы на выезде сыграют с венграми. Встречи пройдут 16 ноября.

В группе K сборная Англии, которая ранее гарантировала себе попадание на чемпионат мира, обыграла команду Сербии (2:0). Албанцы победили сборную Андорры (1:0) и гарантировали себе участие в стыковых матчах.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.