Маршанд стал 102-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 000 очков

Для этого форварду "Флориды" потребовалось 1 116 матчей

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Флориды" Брэд Маршанд © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Канадский нападающий "Флориды" Брэд Маршанд достиг отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашней игре против "Вашингтона" (6:3) форвард отметился двумя голевыми передачами и довел число очков в лиге до 1 000. На счету канадца 435 голов и 565 голевых передач в 1 116 матчах. В текущем сезоне Маршанд в 17 матчах забросил 11 шайб и отдал 11 голевых передач. Он стал 102-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки, и 12-м среди действующих хоккеистов.

Маршанду 37 лет, он выступает за "Флориду" с марта. Вместе с командой в прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. С 2010 года канадец выступал за "Бостон", с которым выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Вместе со сборной Канады он стал победителем чемпионата мира 2016 года, который прошел в России.