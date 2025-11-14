Мыскина считает, что российские теннисисты могут быть довольны сезоном

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов завершили сезон во втором десятке мирового рейтинга

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев должны быть довольны сезоном, несмотря на взлеты и падения. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.

Медведев закончил сезон на 13-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев - на 16-м, Хачанов - на 18-м.

"Судя по тому, что я знаю, все-таки регулярно с ребятами общаемся, каждый из них доволен сезоном в той или иной степени. Безусловно, болельщикам хочется большего, особенно, если ты ярко переживаешь, хочется больше побед, - сказала Мыскина. - Но у теннисистов может быть сезон со взлетами и падениями. Расстраиваться не стоит. Впереди следующий год, и уж скоро всем надо будет готовиться к Австралии".

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля 2026 года.