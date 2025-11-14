Неизвестные проникли на базу команды "Формулы-1" "Альпин"

Среди возможных версий рассматривается промышленный шпионаж

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Двое неизвестных проникли на базу команды "Альпин", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1". Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел 10 ноября во французском муниципалитете Вири-Шатийон около 22:00 по местному времени. Отмечается, что двое неизвестных разбили окно и проникли в офисы руководства. Злоумышленники взломали несколько дверей офисов, однако, как сообщает источник, не украли никаких документов.

Территориальный отдел по борьбе с преступностью начал расследование. Среди возможных версий рассматривается промышленный шпионаж.