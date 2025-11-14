МОК разрешил неспортивным СМИ аккредитацию на Олимпиаду
10:21
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил представителям российских СМИ, не специализирующихся на спорте, аккредитоваться на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
МОК согласился выдать аккредитацию как пишущим журналистам, так и фотографам.
В мае 2025 года МОК до осени отказал в аккредитации на Игры 2026 года журналистам неспортивным СМИ.
Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.