Фигуристка Леонтьева была госпитализирована с порезом руки перед Гран-при

Спортсменку прооперировали

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина пропустит московский этап Гран-при России из-за травмы партнерши - фигуристка серьезно порезала руку на тренировке. Об этом ТАСС сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

"Софья и Даниил пропустят этап в Москве, - рассказали ТАСС тренеры. - Софья получила травму руки - серьезный порез во время тренировки в подготовке к соревнованиям. Ей потребовалось медицинское вмешательство - она была госпитализирована, руку прооперировали. Соня до сих пор в больнице, восстанавливается. Обещают выписать в понедельник. Решение об участии в дальнейших соревнованиях будет зависеть от ее восстановления".

Леонтьевой 20 лет, Горелкину 23 года. В октябре они заняли второе место на этапе Гран-при в Магнитогорске.