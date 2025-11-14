На матч сборных России и Чили реализовано более 30 тыс. билетов

Стадион "Фишт" в Сочи вмещает 39,5 тыс. болельщиков

Стадион "Фишт" © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 30 тыс. билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск. Арена вмещает 39,5 тыс. болельщиков.

Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы - 56-е. "Фишт" примет матч сборной России впервые с чемпионата мира 2018 года, 7 июля россияне уступили хорватам в четвертьфинале мирового первенства (1:1, 1:1, 3:4 - по пенальти).