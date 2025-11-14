Кириленко отметил высокий уровень женской сборной Венгрии по баскетболу

Сборные Венгрии и России проведут товарищеские матчи 16 и 17 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу давно не играла с соперником уровня команды Венгрии. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Сборная Венгрии занимает 20-е место в мировой рейтинге и 9-е - в европейском. Давно у нас не было таких соперников, - сказал Кириленко. - На предыдущий чемпионат Европы венгерки не квалифицировались, что стало неожиданностью, в первую очередь, для них самих. Теперь у них задача - попасть на ЧМ-2026 и ЧЕ-2027. С представителями Федерации баскетбола Венгрии у нас отличные рабочие отношения. Надо сказать им огромное спасибо за организацию этих матчей".

По мнение главы РФБ, в сборной отличная атмосфера. "Мне очень нравится атмосфера в сборной, видно, что девочки соскучились по международным матчам, - сказал Кириленко. - Я был на одной тренировке, все довольны, глаза горят, тренерский штаб доволен условиями. В целом у нас очень молодая команда под присмотром опытных. Жду уверенной игры от Юлии Савуковой. Хочется посмотреть, как себя проявит Анастасия Косу после сезона в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Видновчанки всегда интригуют. В целом таланты есть и они видны. Попадет ли в итоговый состав 16-летняя Анна Минаева? Хочется посмотреть на нее в деле. Из Курска позвали 18-летнюю Лену Зайцеву".