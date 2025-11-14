Тренер сборной Чили считает агрессивным стиль команды России

Товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет 15 ноября в Сочи

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу показывает агрессивный стиль в атаке, это хорошая команда. Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера сборной Чили Николас Кордова.

Товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск. 12 ноября россияне сыграли вничью с перуанцами (1:1).

"Мы изучали сборную России, никого выделять не буду, - сказал Кордова. - Понятно, что это хорошая команда. У сборной России сейчас много товарищеских матчей, неофициальных. Но это важный матч для нас, с хорошим соперником. Мы смотрим на всю команду, весь состав, видим, что состав чередуется. Погода, в принципе, ничем не отличается, все в порядке", - сказал Кордова.

"Мы посмотрели матч россиян с Перу. Очень агрессивная команда, высокий прессинг. Видели игровые модели. Во втором тайме немного подсели. Мы все учитываем, изучаем", - добавил он.

Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы - 56-е. Сборная России во второй раз сыграет с командой Чили. 9 июня 2017 года встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.