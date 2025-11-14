Игрок сборной Чили оценил погодные условия в Сочи перед матчем с россиянами

Товарищеская встреча пройдет 15 ноября

Редакция сайта ТАСС

Футболист сборной Чили Висенте Писарро © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Погодные условия в Сочи перед матчем со сборной России подходят для команды Чили. Об этом журналистам рассказал полузащитник сборной Чили Висенте Писарро.

Матч пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск.

"Для нас важный матч, нам важно вести свою игру, показать себя с хорошим соперником с лучшей стороны, - сказал Писарро. - Будет большой матч. Мы понимаем, что у сборной есть четкий игровой стиль. Наша задача - показать себя. По погоде нет замечаний, мы нормально себя чувствуем здесь".

Встреча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, чилийцы - 56-е. Сборная России во второй раз сыграет с командой Чили. 9 июня 2017 года встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.