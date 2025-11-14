Экс-чемпион мира WBO Джозеф Паркер уличен в употреблении кокаина

Новозеландец сдал тест в день боя с британцем Фабио Уордли, который прошел в октябре в Лондоне

Редакция сайта ТАСС

Джозеф Паркер © Richard Pelham/ Getty Images

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Новозеландский боксер Джозеф Паркер уличен в употреблении запрещенного вещества. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина. Паркер сдал тест в день боя с Фабио Уордли за звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, который прошел в октябре в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

В Британском управлении по контролю за боксом подтвердили, что проводят расследование этого дела. Паркеру грозит дисквалификация на два года.

Паркеру 33 года, он был чемпионом мира по версии WBO в 2016-2017 годах. На его счету 36 побед (24 нокаутом) и 4 поражения.