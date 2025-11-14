Дегтярев указал на проблемы судейства в российском спорте

На заседании в ОКР обсудили создание единого регулятора спортивного судейства

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский спорт испытывает проблемы с судейством соревнований. Об этом на заседании комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по спортивному судейству заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

На заседании обсудили создание единого регулятора спортивного судейства. Рабочим названием структуры предложена Палата спортивного судейства. По завершении заседания министр спорта предложил включить в состав комиссии директора правового департамента Минспорта Яну Чирникову, ректора МГЮА имени О. Е. Кутафина Виктора Блажеева и руководителя правового управления ОКР Льва Степанова.

"Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую реформу спортивной отрасли, ее основная цель - укрепить национальные спортивные институты. Спортивное судейство - это неотъемлемая составляющая спорта. Без справедливых и честных, прозрачных решений профессиональный спорт просто невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы. На это указывают некоторые болельщики, специалисты нашей отрасли, отдельные инциденты вообще становятся предметом внимания руководства нашей страны и правоохранительных органов", - отметил Дегтярев.

Министр спорта подчеркнул, что в обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. "Есть прямая зависимость между результатами и ошибками судейства и настроением общества. Мы хотим вместе с федерациями, лигами эту работу провести и выйти на решение, которое будет всем понятно", - сказал Дегтярев.

"Мы не планируем никаких революций или драконовских мер, но есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это такая травма. Для этого мы хотим в том числе подготовить определенные поправки в законодательство, начать применять искусственный интеллект и другие технические инструменты", - подчеркнул заместитель председателя ОКР Аркадий Ротенберг.

В качестве одного из примеров, который негативно отражается на имидже российского спорта, Дегтярев привел ситуацию с футбольным клубом "Торпедо". 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников Мир - Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Бывший председатель совета директоров Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.