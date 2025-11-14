Капитан сборной России выйдет на матч в повязке в честь Олимпиады в Сочи

Товарищеский матч Россия - Чили пройдет в Сочи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с капитанской повязкой © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу выйдет на товарищеский матч с командой Чили в повязке, посвященной Олимпийским играм в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с предматчевой пресс-конференции, на которой была представлена капитанская повязка

Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 18:00 мск. Результат игры будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола.

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли в 2014 году. Встреча сборных России и Чили состоится на стадионе "Фишт", где была проведена церемония открытия и закрытия Олимпиады.