Капитан сборной России выйдет на матч в повязке в честь Олимпиады в Сочи
Редакция сайта ТАСС
16:47
СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу выйдет на товарищеский матч с командой Чили в повязке, посвященной Олимпийским играм в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с предматчевой пресс-конференции, на которой была представлена капитанская повязка
Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 18:00 мск. Результат игры будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола.
Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли в 2014 году. Встреча сборных России и Чили состоится на стадионе "Фишт", где была проведена церемония открытия и закрытия Олимпиады.