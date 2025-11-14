Карпин рассказал, как изменилась сборная с последней официальной игры

В последнем официальном матче сборная России со счетом 0:1 уступила команде Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу стал намного моложе по сравнению с последним официальным матчем команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В последнем официальном матче сборная России со счетом 0:1 на выезде уступила команде Хорватии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Игра прошла 14 ноября 2021 года.

"Сборная изменилась точно, как вы видите. Как минимум стала моложе намного. С точки зрения имен на 50% или более поменялась, что в принципе правильно", - сказал Карпин.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.