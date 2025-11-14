Карпин считает, что газон "Фишта" будет идеальным на матче сборной России

Россияне 15 ноября сыграют против сборной Чили на стадионе "Фишт" в Сочи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Качество газона на стадионе "Фишт" будет идеальным во время проведения товарищеской встречи между сборными России и Чили. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч сборных России и Чили пройдет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск. После игры с перуанцами (1:1) Карпин раскритиковал газон "Газпром-Арены" в Санкт-Петербурге.

"Здесь газон лучший за все время в Сочи. Удивления не вызвал, но, слава богу, газон, по словам ребят, держит, не плывет, хотя вчера дождь был, завтра будет идеальным", - сказал Карпин.

"Хотелось бы веселой игры, счета 4:0. Но реальность другая - победой будем довольны. Сборная Чили - более понятная организованная команда, про команду Перу мы говорили по одной игре с чилийцами под руководством нового тренера. Чилийцы три последних матча меняли схему. Какую схему выберут на наш матч, мы не знаем. Но выглядит более проработанной командой, с этим тренером работают дольше, чем сборная Перу. Мастеровитые, добротные футболисты", - добавил Карпин.