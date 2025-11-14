Более 300 спортсменов приняли участие в фестивале "ЗАОДНО Спорт"

Победу в общем зачете одержала команда Тюменского государственного университета

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 300 спортсменов из 34 российских вузов приняли участие в III Всероссийском молодежном инклюзивном фестивале "ЗАОДНО Спорт" на площадке Российского университета спорта (ГЦОЛИФК).

Главным организатором мероприятий выступил Российский государственный университет социальных технологий (РГУ СоцТех) - единственный российский вуз, специализирующийся на инклюзивном образовании. Задача фестиваля - объединить молодежь с инвалидностью и без, создав условия для честной спортивной конкуренции, поддержки и совместного роста. Смешанные команды, состоящие из участников с инвалидностью и студентов без ограничений по здоровью, соревновались в армрестлинге, бочче, волейболе сидя, бадминтоне, плавании, легкой атлетике и специальных инклюзивных эстафетах. Победу в общем зачете одержала команда Тюменского государственного университета, второе место заняли представители Российского государственного университета социальных технологий, третьей стала команда Северо-Кавказского федерального университета.

"Инклюзия - это не про льготы, а про равные возможности. Формат смешанных команд - реальный инструмент, который делает общество более зрелым и справедливым. Мы создаем не просто спортивные решения, а работающие механизмы социальной интеграции. Уверен, что вместе мы зададим новый вектор развития инклюзивного спорта в России", - сказал ректор Российского государственного университета социальных технологий Игорь Михалев, комментарий которого приводит пресс-служба фестиваля.

В рамках фестиваля прошла эстафета из семи этапов, каждый из которых был адаптирован под разные возможности людей - участники на колясках метали мяч, спортсмены с нарушением зрения проходили "футбольную лестницу" и т.д. Фестиваль прошел при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В нынешнем году "ЗАОДНО Спорт" обновил свой рекорд, в нем приняли участие 34 команды из 30 регионов России. Среди них - студенты из ведущих вузов страны, в том числе Херсонского технического университета, РГУ СоцТех, ГЦОЛИФК и других. Фестиваль стал площадкой для апробации первых в России методических рекомендаций по проведению инклюзивных командных соревнований, разработанных в РГУ СоцТех. Они включают комплекс адаптированных упражнений и эстафет и могут применяться в любом вузе или спортивной организации.

"ЗАОДНО Спорт" - часть Всероссийского молодежного движения "ЗАОДНО", в задачи которого входит изменение отношения общества к инклюзии, формирование среды равных возможностей и создание поддержки для молодежи с инвалидностью.