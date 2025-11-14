В Токио стартуют Сурдлимпийские игры с участием российских атлетов

На соревнованиях выступят 36 российских спортсменов

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. XXV летние Сурдлимпийские игры с участием российских спортсменов стартуют в Токио в субботу. Россияне выступят на турнире в статусе индивидуальных нейтральных глухих атлетов и тем самым впервые с 2022 года примут участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ).

5 марта 2022 года исполнительный комитет МКСГ принял решение об отстранении российских спортсменов по спорту глухих от участия во всех мероприятиях, проводимых под эгидой организации, из-за чего сборная России не смогла выступить на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии. 17 сентября 2025 года Сурдлимпийский комитет России получил подтверждение МКСГ о допуске российских спортсменов к Играм в Токио.

Россиянам было предоставлено 40 квот для участия в турнире. Но женская борьба и парусный спорт были исключены из программы. В итоге в Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо.

В общей сложности в Токио будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. В Играх примут участие около 3 тыс. спортсменов более чем из 70 стран мира. Соревнования пройдут на 19 спортивных объектах, церемонии открытия и закрытия состоятся 15 и 26 ноября соответственно.

Последний раз российская команда выступала на летних Сурдлимпийских играх в 2017 году в Турции, где заняла первое место в неофициальном командном зачете, завоевав 198 медалей, включая 85 золотых.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.