Джек Хьюз порезал руку на командном ужине и не сыграет с "Вашингтоном"

Встреча между "Вашингтоном" и "Нью-Джерси" пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз © AP Photo/ Jessie Alcheh

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Американский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз порезал руку во время командного ужина и пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном". Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

Встреча между "Вашингтоном" и "Нью-Джерси" пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в столице США.

Хьюзу 24 года. Он был выбран "Нью-Джерси" под первым номером на драфте 2019 года. В текущем сезоне нападающий забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач в 17 играх и является лучшим снайпером команды.

"Нью-Джерси" в 17 играх набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Вашингтон" с 17 очками после 17 матчей располагается на последней, 8-й строчке в том же дивизионе.