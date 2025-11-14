Сборная Хорватии отобралась на чемпионат мира по футболу

Хорваты обыграли сборную Фарерских островов и заняли первое место в группе

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Darko Bandic

ТАСС, 15 ноября. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Фарерских островов в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию соревнований. Встреча прошла в хорватском городе Риека.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йошко Гвардиол (23-я минута), Петар Муса (57) и бывший игрок московского ЦСКА Никола Влашич (70). У проигравших отличился Геза Давид Тури (16).

Сборная Хорватии после семи матчей набрала 19 очков и возглавляет таблицу группы L. Второе место занимает команда Чехии, набравшая 13 очков в семи играх и гарантировавшая участие в стыковых матчах.

Cборная Хорватии стала 30-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Франции.

Сборная Хорватии является серебряным (2018) и дважды бронзовым (1998, 2022) призером чемпионатов мира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.