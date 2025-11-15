"Каролина" обыграла "Ванкувер" в НХЛ. Свечников набрал три очка

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме

Андрей Свечников © Jared C. Tilton/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. "Каролина" дома со счетом 4:3 в овертайме обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Свечников (5-я, 6-я минуты), Тэйлор Холл (47), Себастьян Ахо (65). У "Ванкувера" отличились Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10), Конор Гарланд (24).

Свечников также отметился голевой передачей в эпизоде с третьим голом "Каролины". В текущем сезоне российский нападающий набрал 10 очков в 17 играх, забросив шесть шайб и отдав четыре голевые передачи. Голкипер "Каролины" Петр Кочетков отразил 14 бросков из 17. Защитник хозяев Александр Никишин не набрал очков в матче.

"Каролина" занимает второе место в Столичном дивизионе с 24 очками после 17 игр. "Ванкувер" идет на седьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 18 очками после 19 встреч. В следующем матче "Каролина" дома сыграет с "Эдмонтоном" в ночь на 16 ноября по московскому времени, "Ванкувер" в ночь на 17 ноября на выезде встретится с "Тампой".