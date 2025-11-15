"Бруклин" проиграл" "Орландо" в матче НБА. Демин набрал 8 очков

Также на счету россиянина 3 подбора и 2 результативные передачи

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Орландо" со счетом 98:105 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал германский форвард "Орландо" Франц Вагнер, набравший 25 очков. У "Бруклина" 24 очка на счету американского форварда Майкла Портера.

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 8 очков. Также на счету россиянина три подбора и две результативные передачи.

"Орландо" занимает 10-е место в Восточной конференции с 7 победами в 13 играх. "Бруклин" идет на 14-м месте Востока с 1 победой в 12 матчах. Следующий матч обе команды проведут в ночь на 17 ноября по московскому времени: "Орландо" на выезде сыграет с "Хьюстоном", "Бруклин" в гостях встретится с "Вашингтоном".