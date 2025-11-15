"Айлендерс" обыграли "Юту" в НХЛ. Романов набрал первое очко в сезоне

Команда из Нью-Йорка победила в овертайме со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Александр Романов © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Юту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (8-я минута), Джонатан Друэн (54) и Мэттью Шефер (63). У "Юты" отличились Джон-Джейсон Петерка (14) и Дилан Гюнтер (19).

Защитник "Айлендерс" Александр Романов отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом команды, россиянин набрал первое очко в текущем сезоне, он провел 13 матчей. Защитник "Юты" Михаил Сергачев также отдал один голевой пас. В текущем сезоне он в 18 матчах набрал 14 очков (3 гола + 11 голевых передач). Защитник "Юты" Дмитрий Симашев и форвард "Айлендерс" Максим Цыплаков не отметились результативными действиями.

"Айлендерс" занимают третье место в Столичном дивизионе, команда набрала 22 очка в 18 матчах. "Юта" с 21 очком после 18 встреч занимает третье место в Центральном дивизионе. В следующем матче "Юта" на выезде сыграет с "Анахаймом" в ночь на 18 ноября по московскому времени, "Айлендерс" в ночь на 17 ноября проведут гостевую игру с "Колорадо".