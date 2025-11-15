Экс-чемпион мира WBO Паркер заявил, что не употреблял запрещенных веществ

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина

Джозеф Паркер © AP Photo

ТАСС, 15 ноября. Новозеландский боксер Джозеф Паркер заявил, что не употреблял запрещенные вещества и планирует сотрудничать в расследовании ситуации с положительной допинг-пробой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

14 ноября телеканал Sky Sports сообщил, что Паркер был уличен в употреблении запрещенного вещества. По информации источника, в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина. Паркер сдал тест в день боя с Фабио Уордли за звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, который прошел в октябре в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Перед недавним боем я добровольно сдал тест, и сейчас мне сообщили, что результат положительный. Это стало для меня настоящим сюрпризом. Я не принимал никаких запрещенных веществ, не применяю допинг и не поддерживаю его употребление. Я полностью сотрудничаю с расследованием, уверен, что оно очистит мое имя", - написал Паркер.

В Британском управлении по контролю за боксом подтвердили, что проводят расследование этого дела. Паркеру грозит дисквалификация на два года.

Паркеру 33 года, он был чемпионом мира по версии WBO в 2016-2017 годах. На его счету 36 побед (24 нокаутом) и 4 поражения.