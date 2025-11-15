Капитан "Сибири" Широков будет на тренерском мостике в матче КХЛ с "Динамо"

Форвард не выходил на лед с 4 ноября из-за травмы

Редакция сайта ТАСС

Сергей Широков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Нападающий новосибирской "Сибири" Сергей Широков будет на тренерском мостике команды во время матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба "Сибири".

Капитан "Сибири" получил травму в домашней игре против нижегородского "Торпедо" (3:4), которая прошла 4 ноября, и пропустит четвертую встречу подряд. На счету олимпийского чемпиона 2018 года 7 очков (2 гола + 5 результативных передач) в 22 матчах нынешнего сезона.

14 ноября "Сибирь" объявила об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Исполняющим обязанности назначен Ярослав Люзенков. "Сибирь" проиграла 11 матчей подряд и находится в шаге от того, чтобы повторить клубную антирекордную серию в КХЛ. В 2018 году новосибирская команда проиграла на старте сезона 12 игр кряду.

Встреча между "Сибирью" и "Динамо" начнется в 13:30 мск.