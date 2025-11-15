Горбачева призналась, что падение перед прокатом на Гран-при ее немного сбило

Фигуристка идет второй после короткой программы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Падение перед прокатом короткой программы на этапе Гран-при России в Москве немного сбило концентрацию фигуристки Алины Горбачевой. Об этом она рассказала журналистам.

Горбачева идет второй после короткой программы, набрав 68,86 балла.

"Ощущения смешанные, с одной стороны, рада, что наконец-то вышла в сезон и на публику. С другой стороны, далеко не все получилось в короткой программе, но я буду бороться до конца, - отметила Горбачева. - Очень хотела поскорее выступить, даже несмотря на травму. После травмы вышла три недели назад, две недели назад начала прыгать. Сложновато было вкатываться, но я хотела скорее на соревнования, рада, что смогла здесь оказаться. Конечно, должен был быть каскад 3-3, сегодня получилось вот так, буду нарабатывать, завтра бороться".

Перед началом проката Горбачева упала.

"Немного выбило, довольно сильно упала на бедро, очень было неожиданно, на приземлении попала в след, - сказала она. - Немного мою концентрацию выбило, но ничего, и такое бывает. Все это опыт, буду учиться дальше, чтобы меня такие случайности не выбивали. Ждать ли ультра-си завтра? Все будем обсуждать с тренерами, но в любом случае буду бороться до конца".