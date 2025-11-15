Евгения Тарасова призналась, что скучала по льду во время беременности

Фигуристка впервые вышла на лед спустя почти месяц после родов, приняв участие в шоу Татьяны Навки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Тарасова соскучилась по льду во время беременности. Об этом она рассказала ТАСС.

14 и 15 ноября фигуристка выступает в юбилейном шоу Татьяны Навки "Больше, чем шоу" в Санкт-Петербурге. Тарасова впервые вышла на лед спустя почти месяц после родов. 21 октября у спортсменки родилась дочь.

"Честно, очень волнуюсь. Я давно не выступала, - сказала Тарасова. - Была не очень большая подготовка, немного времени прошло. До возвращения в спортивную форму еще должно пройти время. Рада вернуться на лед и тому, что Татьяна [Навка] дает возможность кататься. Владимир (партнер Тарасовой Владимир Морозов - прим. ТАСС) очень долго ждал, тоже рад, что вернулись. Мы вышли на лед, вспоминаются те ощущения, когда берешься за руки, катаешься вместе и все на энтузиазме, на подъеме".

Фигуристка рассказала, почему вернулась на лед спустя почти месяц после рождения дочери. "Поступило предложение, не видела причин отказываться. Самой хочется вернуться на лед. Наверное, это помогает быстрее набрать форму. Все равно я скучаю по льду, безусловно", - сказала Тарасова.

Также фигуристка рассказала, что примет участие в новогоднем шоу "Щелкунчик", которое пройдет с 12 декабря по 11 января на "Навка-Арене".

Тарасова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратной чемпионкой Европы (2017, 2018).