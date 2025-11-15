"Сибирь" проиграла "Динамо", потерпев 12-е поражение подряд

Новосибирцы повторили клубный антирекорд по этому показателю за один сезон

Вратарь "Сибири" Антон Красоткин © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" со счетом 2:3 уступила московскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 333 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Швец-Роговой (11-я минута), Дилан Сикьюра (26) и Никита Гусев (31). У проигравших отличились Тимур Ахияров (2) и Скотт Уилсон (28).

"Сибирь" потерпела 12-е поражение подряд, повторив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Подобное ранее происходило на старте регулярного чемпионата в сезоне-2017/18. С учетом сезона-2016/17 серия составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша "Сибирь" проиграла "Трактору" (1:4).

"Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. "Сибирь" располагается на последней, 11-й позиции Восточной конференции с 17 очками по итогам 26 игр. В следующем матче "Динамо" примет московский "Спартак" 18 ноября, "Сибирь" днем ранее сыграет дома с китайским "Шанхай Дрэгонс".