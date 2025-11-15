УНИКС прервал серию ЦСКА из восьми побед в Единой лиге ВТБ

Казанская команда победила баскетболистов ЦСКА со счетом 76:75

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 76:75 обыграли московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, набравший 33 очка. В составе УНИКСа по 23 очка набрали Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс.

УНИКС лидирует в турнирной таблице, одержав 9 побед при 1 поражении. ЦСКА прервал серию из 8 побед. На счету московской команды 9 побед при 2 поражениях, красно-синие занимают 2-ю строчку в таблице.

В следующем матче ЦСКА 23 ноября примет петербургский "Зенит". УНИКС 19 ноября дома сыграет с красноярским "Енисеем".