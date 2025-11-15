Семененко лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Вторым идет Марк Кондратюк, третьим стал Роман Савосин

Редакция сайта ТАСС

Евгений Семененко © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Евгений Семененко занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Семененко набрал 96,75 балла. Второе место занимает Марк Кондратюк (96,42 балла). Третьим идет Роман Савосин (90,22).

Семененко 22 года. Он является двукратным чемпионом России. На чемпионате страны 2025 года спортсмен занял третье место.

Произвольную программу фигуристы представят 16 ноября.