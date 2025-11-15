Фигурист Семененко признался, что соскучился по соревнованиям после травмы

Семененко получил травму колена 9 сентября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Фигуристу Евгению Семененко было радостно выступить на этапе Гран-при России в Москве после травмы. Об этом он рассказал журналистам.

Семененко лидирует после короткой программы, набрав 96,75 балла.

"Могу сказать точно: первое, что приходит в голову, это то, что соскучился, - отметил Семененко. - Радостно было снова выйти в Москве, уже привычный для меня этап. Выйти и увидеть публику, что ледовый дворец полон. Дальше настраивался на короткую программу, очень хотел хорошо откатать ее, несмотря на то что прошло достаточно много времени после последнего выступления. Я знал, что будет непросто, но было очень большое желание показать эту короткую программу изначально с хорошей стороны".

"Изначально, проведу параллель, был удивлен, что корейскую поп-музыку не использовали в соревновательных программах, так и тут. Я удивился, что такая культовая группа (Nirvana - прим. ТАСС) не звучала на соревновательном льду. Я предложил своим тренерам эту идею, они нашли мое предложение интересным, - рассказал Семененко. - В дальнейшем уже началась постановка программы, мы выбрали две композиции, которые сегодня прозвучали. Первая более медленная, мелодичная, с определенными рывками. Вторая уже одна из культовых композиций Nirvana - это "Smells Like Teen Spirit". Мало того, что она известна многим зрителям, так еще я подумал, что она очень хорошо должна лечь на техническую дорожку. Рад, что получилось продемонстрировать в том обличии, в котором планировалось. Спасибо всем тренерам, что работали над этой программой и постановщику Никите Михайлову".

Семененко получил травму колена 9 сентября. "Как здоровье? Непросто, но уже как есть, - сказал он. - Обычно одно на другое наслаивается, проходит одна травма, появляется другая. Понятно, если я не буду думать, оно не исчезнет, но все равно, раз приехал, надо соревноваться".