Кондратюк рассказал о магии своей короткой программы "Хава нагила"

Он занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Марк Кондратюк © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр фигурист Марк Кондратюк считает, что его короткая программа под музыку "Хава нагила" является особенной. Об этом он рассказал журналистам после выступления на этапе Гран-при России в Москве.

Кондратюк идет вторым после короткой программы на четвертом этапе российской серии Гран-при, набрав 96,42 балла. Лидирует Евгений Семененко, получивший за прокат 96,75 балла.

"Я получаю удовольствие от короткой программы. Я ее катаю уже четвертый раз - на прокатах [в сентябре], потом был чемпионат Москвы, два этапа. И так было все четыре раза. Может быть, по элементам не все удавалось, но я старался и сам получить удовольствие от нее, и зрителю его подарить, - рассказал Кондратюк. - Это важно всегда, но когда программа задает такой тон, такой темп, то уныние непозволительно. И даже если ты три раза упадешь, то все равно нужно держать лицо. Потому что это магия, и она держится за счет какой-то где-то иронии, где-то улыбки, а где-то и саркастичности, юмора. Мы же и артисты в том числе. Конечно, надо стараться делать элементы, но, повторюсь, в программах такого типа нельзя не держать лицо вне зависимости от обстоятельств".

Комментируя прокат на московском льду, Кондратюк отметил: "Мне кажется, получилось достаточно хорошо. Наверное, и по элементам это был лучший прокат в этом сезоне, и по настроению тоже как будто хорошо. Шел от элемента к элементу, как в игре, когда идешь от одного испытания к другому, - ты его закрываешь и идешь к новому. Здесь три основных сложных элемента, и после исполнения каждого ты как-то выдыхаешь и чуть-чуть успокаиваешься. Когда третий получается, то становится спокойно на душе".

Произвольную программу фигуристы представят 16 ноября.