Россия призвала ITTF принять новые рекомендации МОК по допуску спортсменов

МОК ранее подчеркнул принцип недискриминации и автономии спорта, заявив, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений стран - хозяев соревнований

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков, выступая на конгрессе Международной федерации настольного тенниса (ITTF), призвал новое руководство ITTF принять последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об обязательном допуске всех спортсменов вне зависимости от их гражданства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФНТР.

Исполком МОК в октябре после отказа властей Индонезии по политическим причинам допустить израильских гимнастов до участия в чемпионате мира в Джакарте, рекомендовал международным федерациям не проводить турниры и спортивные мероприятия в Индонезии до тех пор, пока правительство страны не предоставит гарантии, что все спортсмены смогут участвовать без дискриминации по гражданству. МОК также прекратил любые формы диалога с НОК Индонезии о проведении будущих Олимпийских игр и других официальных мероприятий, пока эти гарантии не будут предоставлены. МОК подчеркнул принцип недискриминации и автономии спорта, заявив, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений стран - хозяев соревнований.

"В 2010 году, когда Москва организовала чемпионат мира по настольному теннису, президент ITTF Адам Шарара обязал нас обеспечить участие в этом турнире спортсменов из Республики Косово - члена семьи ITTF, однако официально непризнанной российским государством, - рассказал Марков делегатам конгресса. - Наша федерация приложила максимум усилий и нашла решение, обеспечившее участие спортсменов из Косова в чемпионате мира в Москве. Мы призываем вновь избранный исполком ITTF принять рекомендации МОК, которые позволят всем спортсменам семьи мирового настольного тенниса участвовать в соревнованиях без предвзятости и дискриминации по любым признакам, включая национальный, следуя принципам честного и чистого спорта".

В настоящее время российские и белорусские спортсмены имеют возможность выступать на турнирах под эгидой ITTF в нейтральном статусе и только в индивидуальном разряде. Однако их участие во многих турнирах становится невозможным из-за отказа правительств недружественных стран в получении въездных виз, что является дискриминацией по национальному признаку.