Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Сурдлимпийских играх

Украинцев обязали стоять на одном пьедестале и фотографироваться с россиянами и белорусами

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Украинские спортсмены будут стоять на одном пьедестале и фотографироваться с россиянами и белорусами, но могут не обмениваться рукопожатиями на Сурдлимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Россияне и белорусы примут участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ).

"Если спортсмены МКСГ и атлеты с Украины завоюют медали в одном и том же виде спорта, они будут вместе участвовать в церемонии награждения и появляться на фотографиях, стоя на пьедестале почета в соответствии со своими занятыми местами, ведя себя со взаимным уважением, но не пожимая друг другу руки", - говорится в заявлении.

В Токио выступят 36 российских спортсменов в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Соревнования завершатся 26 ноября.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.