Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве

Они набрали за прокат 84,32 балла

Иван Букин и Александра Степанова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место по итогам ритм-танца на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Степанова и Букин набрали 84,32 балла. Второе место занимают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (73,39 балла). Третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В нынешнем сезоне фигуристы выиграли этап Гран-при России в Красноярске.

Произвольный танец спортсмены представят 16 ноября.