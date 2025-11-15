Футболист ЦСКА Обляков получил травму в матче сборных России и Чили

Он был заменен на 25-й минуте встречи

Гильермо Марипан и Иван Обляков © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков был заменен по ходу первого тайма товарищеского матча между сборными России и Чили из-за травмы. Встреча проходит в Сочи.

На 25-й минуте вместо Облякова на поле появился полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.

ЦСКА после 15 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче армейцы 22 ноября в гостях встретятся с московским "Спартаком".

В 15 матчах нынешнего сезона РПЛ 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.