Жданова и Бабаев-Смирнов рассказали, как выбрали песню для ритм-танца

Они исполняют ритм-танец под песню Валерия Леонтьева "Казанова"

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Тренеры танцевального дуэта Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова предложили спортсменам для ритм-танца песню Валерия Леонтьева "Казанова". Об этом Жданова и Бабаев-Смирнов рассказали журналистам на этапе Гран-при России в Москве.

Они набрали 70,65 балла и занимают третье место по итогам ритм-танца.

"Нам идею музыки предложили наши тренеры. В один день включили на льду песню "Казанова", без лишних слов, а потом спросили: "Ну что думаете?" А мы, собственно, и думаем…Я уже начал сразу танцевать. Решили, что подходит. Мы с Варей обсудили, что будет хорошо", - рассказал Бабаев-Смирнов.

Произвольный танец спортсмены представят 16 ноября.