Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире LGPA по гольфу

18-летняя Кай Трамп получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению

Кай Трамп © Julio Aguilar/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Старшая внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп заняла последнее место на дебютном для себя соревновании международной организации, занимающейся проведением профессиональных турниров по гольфу среди женщин (LPGA). Турнир прошел в Беллэре (США, штат Флорида).

18-летняя Трамп получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению.

"Я, конечно, нервничала больше, чем ожидала, но, думаю, я сделала много отличных ударов. Это было довольно круто, потому что я знаю, что бью далеко, но играть с лучшими игроками мира и быть буквально на одной волне, а на некоторых лунках даже опережать соперника - это было очень здорово", - сказала Кай Трамп телеканалу ESPN.

В турнире принимали участие 108 спортсменок.