Сборная России по футболу проиграла команде Чили в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 0:2

Футболист сборной России Максим Глушенков и футболист сборной Чили Гонсало Тапия © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России со счетом 0:2 уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Голы забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон (76).

Этот матч стал для сборной России 23-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения. На этом отрезке россияне впервые потерпели поражение в игре, учтенной в рейтинге. До этого российская команда одержала 15 побед и 7 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.

Сборная России одержала одну победу в 14 матчах против соперников из Южной Америки. Единственную победу россияне добыли 14 октября, переиграв в товарищеской игре команду Боливии (3:0). Также российские футболисты потерпели 8 поражений и 5 раз сыграли вничью.

Футболисты российской национальной команды проиграли на территории России впервые с лета 2021 года, когда уступили в стартовой игре чемпионата Европы бельгийцам (0:3). После этого сборная России на своем поле одержала 13 побед и 4 раза сыграла вничью.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.