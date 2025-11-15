Тренер чилийцев сравнил условия в Сочи с югом своей страны

Чилийцы в товарищеском матче в Сочи обыграли россиян

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Чили Николас Кордова © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Климатические условия в Краснодарском крае можно сравнить с южным Чили. Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера сборной Чили по футболу Николас Кордова.

Чилийцы в товарищеском матче в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи обыграли россиян со счетом 2:0.

"Очень комфортная погода, очень похожий климат на юг Чили. Город красивый, нас тепло принимали", - сказал Кордова.

Тренер отметил, что в начале матча были очень высокие скорости. "Нам понравилось действовать в давление. У нашей команды есть хороший резерв, хорошее будущее. Характер игры был нетоварищеский, такой качественный матч с хорошей интенсивностью. Наша цель - отобраться на чемпионат мира 2030 года. Ребятам будет 24-25 лет - это возраст, в котором они должны раскрыться. Во вторник у нас матч с командой Перу, и мы хотим, чтобы была такая же интенсивная игра", - пояснил он.

Кордова ответил на вопрос, способна ли сборная России достойно сыграть на Кубке Америки. "Это не от меня зависит. У нас своя специфика соревнований, они сложные климатически, свои традиции. Уровню такого турнира нужно соответствовать", - сказал он.